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اسبانيا: العثور على اثار جديدة تعود للعصر الإيبيري


اسبانيا: العثور على اثار جديدة تعود للعصر الإيبيري
2019/08/03 | 11:24
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد:سومر نيوز

عثر علماء الآثار من جامعة قشتالة لا مانتشا، خلال عمليات الحفر في بلدة قديمة شرق إسبانيا، على أكبر مبنى ...

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