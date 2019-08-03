اسبانيا: العثور على اثار جديدة تعود للعصر الإيبيري

2019/08/03 | 11:24

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بغداد:سومر نيوز

عثر علماء الآثار من جامعة قشتالة لا مانتشا، خلال عمليات الحفر في بلدة قديمة شرق إسبانيا، على أكبر مبنى ...

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