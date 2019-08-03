ظريف: إيران ستنفذ الخطوة الثالثة لخفض التزاماتها باطار الاتفاق النووي

2019/08/03 | 11:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف، السبت، أن ايران ستنفذ الخطوة الثالثة لخفض التزاماتها في اطار الاتفاق النووي في الظروف الراهنة.وقال ظريف في تصريح له، إن “جميع الدول الاعضاء في اللجنة المشتركة للاتفاق النووي اجمعت على ان اميركا هي السبب وراء كل التوترات وان مطالب ايران واضحة ومحددة منذ البداية ولا تتوقع […]

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