2019/08/03 | 11:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس حددت وزارة الخارجية، اليوم السبت، موعد الاجتماع الثلاثي العراقي – المصري – الاردني في بغداد، فيما كشفت عن ابرز ملفاته.وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف في بيان حصلت عليه “خطوة برس”، إنه “سينعقد الاجتماع الثلاثيّ على مُستوى وزراء خارجيّة العراق، والأردن، ومصر، وذلك في بغداد يوم الأحد المُوافِق الرابع من الشهر

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الخارجية تحدد موعد الاجتماع الثلاثي العراقي المصري الاردني وتكشف أبرز ملفاته وكالة خطوة برس.

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