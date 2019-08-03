قائد شرطة ديالى: سجلنا 4 حالات قتل عمد حاول الجناة تضليل العدالة بأنها انتحار

2019/08/03 | 11:27

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بغداد اليوم - ديالى كشف قائد شرطة ديالى اللواء فيصل العبادي، السبت 3 اب 2019، عن تسجيل 4 حالات قتل عمد حاول الجناة تضليل العدالة بانها انتحار.وقال العبادي في حديث لـ( بغداد اليوم)،ان"فرق التحقيق المختصة في شرطة ديالى كشفت 4 حالات قتل متعمدة مؤخرا حاول الجناة تضليل العدلة من خلال الايهام بانها محاولات انتحار".واضاف العبادي، ان" اغلب المتورطين بالجرائم الاربعة تم القبض عليهم وهم رهن التحقيق" لافتا الى ان "اي حالة انتحار لايمكن الجزم بها الا بأن اكمال التحقيق لمعرفة دوافعها واسبابها".وكانت ديالى سجلت خلال النصف الاول من 2019 نحو 50 محاولة انتحار انتهت اكثر من 20 منها بالوفاة.

بغداد اليوم - ديالى

أعلن عضو مجلس محافظة ديالى زاهد الدلوي ،السبت 3 اب 2019، القبض على المتورطين بالهجوم على نقطة للاسايش في منطقة كلاجو على الحدود مع السليمانية.

وقال الدلوي في منشور على صفحته على الفيس بوك " في عملية نوعية لقوات جهاز مكا

بغداد اليوم - السليمانية

أكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني، محمد الحاج عمر، الجمعة (02 اب 2019)، أن ما يحدث من خرق أمني، في ناحية "كولجو" الواقعة بين محافظتي السليمانية وديالى، دليل اخر على الحاجة لإعادة قوات البيشمركة .

وقال الحاج عم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، الجمعة، القبض على مساعد والي الجزيرة المدعو أبو عبدالله الجنابي في محافظة صلاح الدين.

وذكرت الاستخبارات في بيان تلقته (بغداد اليوم)، انه "وبعملية نوعية نفذت وفق معلومات استخبارية دقيقة

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