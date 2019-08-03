الصاروخية اليمنية تقصف معسكرا مستحدثا للتحالف السعودي قبالة نجران

2019/08/03 | 11:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى السريع، في تصريح صحفي، اطلع عليه موقع "الغدير"، ان" الصاروخ أصاب هدفه بدقة عالية وسقطت على إثرها عشرات القتلى والجرحى من عناصر التحالف".واكد سريع، ان" العملية ضد موقع قوى العدوان استباقية لأنها كانت تجهز للزحف باتجاه مواقعنا على الحدود".انتهى..م.م

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