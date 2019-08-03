المنافذ تضبط شاحنتين محملتين بمادة

2019/08/03 | 11:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم السبت، ضبط شاحنتين محملتين بمادة اللباد (القيري) تم التلاعب بحمولتهما بعد إنجاز معاملتهما الجمركية في منفذ الشيب الحدودي في محافظة ميسان".

وذكر بيان للهيئة حصل عليه موقع "الغدير"، انه" تم ذلك بعد ضبط العجلتين خارج الحرم الجمركي عند سيطرة البحث والتحري هيأتنا بعد تدقيق المعاملة الجمركية المنجزة تبين أن ماتم ذكره في المعاملة أن حمولة العجلة الأولى (6 اطان) والعجلة الثانية (7 اطان) تم تدقيق الحمولة لكل عجلة أظهرت حمولة كل عجلة (25 طنا) بفارق (19 طنا ) للأولى و(18 طنا) للثانية مما يعد تجاوزا وهدرا في المال العام".واشار الى ان" المخالفتين احيلتا وفق محضر اصولي إلى قاضي تحقيق المشرح لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها".انتهى..م.م

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