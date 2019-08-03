ديوان الوقف الشيعي يسحب الدعوى القانونية التي اقامها على اتحاد الكرة العراقية

2019/08/03 | 11:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن ديوان الوقف الشيعي، السبت، عن سحب الدعوى القانونية التي اقامها ضد اتحاد الكرة العراقية الاسبوع الماضي.وقال الديوان، في بيان تلقت وكالة نون الخبرية، نسخة منه، انه "بناءا على الاعتذار الرسمي الذي تقدم به الاتحاد المركزي العراقي لكرة القدم عن مجريات وفعاليات الاحتفال الذي رافق انطلاق بطولة غرب اسيا في ملعب كربلاء الدولي وما رافقه من اجواء لم تراع خصوصية المدينة المقدسة، وايمانا منه بالضرورة التي تستلزم تعضيد الجهود الوطنية وتوظيفها بالشكل الذي يدعم جميع المنجزات الوطنية ومنها الرياضية والثقافية قرر ديوان الوقف الشيعي سحب الدعوى القانونية التي اقامها على اتحاد الكرة العراقية لإخلاله بقانون المدن المقدسة".

وعد ديوان الوقف الشيعي، الخطوة التي قام بها اتحاد الكرة العراقي، بـ"الخطوة الإيجابية في تصحيح الخطأ الذي حصل في كربلاء وضمانا لعدم تكرار ذلك قرر ديوان الوقف الشيعي ودعما منه للكرة العراقية وحضورها الدولي ان ينصرف عن إقامة الدعوى ضد اتحاد الكرة متمنيا للأخوة القائمين على الاتحاد مزيد التوفيق في خدمة الكرة العراقية والشباب الرياضي بالشكل الذي يؤصل هويتنا العراقية ويحترم خصوصيات شعبنا العظيم الدينية والأخلاقية".

وقدم الاتحاد العراقي لكرة القدم، امس الجمعة، اعتذاره الشديد واكد ان ما حدث لم يكن بقصد اطلاقاً.

فيما أكدت وزارة الشباب والرياضة، امس الجمعة، ان ماحدث خلال حفل افتتاح بطولة غرب آسيا غير مقصود بالمرة، فيما اشارت الى انها ستعمل على منع اي مظهر يتقاطع مع قدسية هذه المحافظة في جميع المحافل الرياضية والشبابية التي تستضيفها مستقبلا.

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