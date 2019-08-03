ديوان الوقف الشيعي يسحب الدعوى القانونية التي اقامها على اتحاد الكرة العراقية

وعد ديوان الوقف الشيعي، الخطوة التي قام بها اتحاد الكرة العراقي، بـ"الخطوة الإيجابية في تصحيح الخطأ الذي حصل في كربلاء وضمانا لعدم تكرار ذلك قرر ديوان الوقف الشيعي ودعما منه للكرة العراقية وحضورها الدولي ان ينصرف عن إقامة الدعوى ضد اتحاد الكرة متمنيا للأخوة القائمين على الاتحاد مزيد التوفيق في خدمة الكرة العراقية والشباب الرياضي بالشكل الذي يؤصل هويتنا العراقية ويحترم خصوصيات شعبنا العظيم الدينية والأخلاقية".
وقدم الاتحاد العراقي لكرة القدم، امس الجمعة، اعتذاره الشديد واكد ان ما حدث لم يكن بقصد اطلاقاً.
فيما أكدت وزارة الشباب والرياضة، امس الجمعة، ان ماحدث خلال حفل افتتاح بطولة غرب آسيا غير مقصود بالمرة، فيما اشارت الى انها ستعمل على منع اي مظهر يتقاطع مع قدسية هذه المحافظة في جميع المحافل الرياضية والشبابية التي تستضيفها مستقبلا.
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