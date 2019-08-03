2019/08/03 | 11:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس أعلنت السلطات الألمانية ضبط أطنان من الكوكايين في ميناء مدينة هامبورغ الشمالية، في عملية مصادرة وصفت بـ”الأكبر في تاريخ البلاد”.وذكرت صحيفة “الغارديان” البريطانية أنه جرى ضبط 4.5 أطنان من مخدر الكوكايين، تتجاوز قيمتها مليار يورو (1.11 مليار دولار).وقال مكتب الجمارك في هامبورغ إن عملية المصادرة جاءت بعد فحص حاوية شحن

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ضبط أكبر شحنة مخدرات في تاريخ المانيا وكالة خطوة برس.

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