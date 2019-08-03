محما خليل يطالب البرلمان بتشريع قانون يعد الثالث من اب من كل عام يوم إبادة جماعية ضد المكون الايزيدي

2019/08/03 | 11:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب النائب السابق عن المكون الايزيدي، محما خليل علي ، مجلس النواب بتشريع قانون، يعتبر من خلاله يوم (الثالث من آب) من كل عام يوم إبادة جماعية ضد المكون الايزيدي، وان يكون هذا اليوم عطلة رسمية في عموم البلاد.وقال خليل في بيان له بمناسبة المجزرة التي ارتكبتها عصابات داعش الإرهابية في سنجار يوم 3 […]

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