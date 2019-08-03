هزة ارضية ضرب قضاء خانقين مصدرها ايران

2019/08/03 | 11:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداداعلنت هيئة الانواء الجوية، السبت، ان قضاء خانقين تعرض لهزة ارضية فجر اليوم.

وبحسب تقرير الانواء الجوية وصل “النور نيوز” نسخة منه ان “مركز الهزة وقع في سربيل زهاب بايران وتبعد 80 كم شمال شرق خانقينفي ديالى”، مبينا ان “قوة الهزة بلغت 4.2 على مقياس ريختر”.

وبين التقرير ان “المواطنين شعروا في الهزة ب‍خانقين وكلار شعور قوي”، مشيرا الى ان “الهزة سبقتها هزتان شرق كلار احداها بقوة 3.5 والاخرى 3.2 على مقياس ريختر”.

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