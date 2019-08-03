كامل الدليمي: عبد المهدي يتغاضى عن فشل بعض الوزارات وخصوصاً وزارتي الصحة والكهرباء

2019/08/03 | 11:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المحرر :علي التميمي

أكد السياسي المستقل كامل الدليمي، أن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي يتغاضى عن فشل بعض الوزارات وخصوصاً وزارتي الصحة والكهرباء.

وقال الدليمي في إن "عبد المهدي شريك الآن بتراجع البلاد لعشرات السنين"، مبينا أنه "مكبل وهناك جهات تديره للتسقيط".

وأشار الدليمي أن فترة رئاسة عبد المهدي تشهد أكبر اقصاء للمكون السني.

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