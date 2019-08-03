الاتجار بالبشر في العراق.. سماسرة وشخصيات نافذة متورطة

2019/08/03 | 11:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:نهاد الحديثي كشف المرصد العراقي لضحايا الإتجار بالبشر ، تعرض ضحايا الاتجار من الإناث والذكور على السواء للعديد من أنواع العنف الجنسي أثناء تجربة الإتجار بهم من خلال استغلالهم جنسيا...أكمل القراءة ←

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