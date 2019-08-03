2019/08/03 | 11:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زار وزير الدفاع نجاح الشمري، السبت، مقر اللواء 26 بالحشد الشعبي واشاد بدوره البطولي والوطني.وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى ان، وزير الدفاع نجاح الشمري زار، صباح اليوم، مقر اللواء ٢٦ في الحشد الشعبي بكربلاء المقدسة واشاد بدور اللواء البطولي والوطني، كما اشاد بالتنسيق العالي بين الحشد الشعبي والجيش العراقي.وأضاف ان،

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير الدفاع يزور مقر اللواء 26 بالحشد الشعبي ويشيد بدوره البطولي والوطني وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الدفاع يزور مقر اللواء 26 بالحشد الشعبي ويشيد بدوره البطولي والوطني) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الدفاع يزور مقر اللواء 26 بالحشد الشعبي ويشيد بدوره البطولي والوطني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).