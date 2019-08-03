مدرب يشيد بأداء المنتخب الوطني: عندما تكتمل الصفوف سنكون اقوياء جداً

2019/08/03 | 11:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اشاد مدرب منتخب الناشئين والطلبة السابق، علي هادي، السبت، باداء المنتخب الوطني في بطولة غرب آسيا، مبيناَ ان منتخب اسود الرافدين سيكون اقوى بتواجد المحترفين واللاعبين الغائبين.وقال هادي في تصريح لـ/ المعلومة/ إن “المنتخب الوطني بدأ يتطور تدريجيا، النتائج ليست معياراً للاداء”، مبيناً أن “المدرب السلوفيني سريتشكو كاتانيتش، بدأ يتحسن من مباراة لاخرى”.[…]

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