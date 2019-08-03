2019/08/03 | 11:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل وزير الدفاع نجاح الشمري، السبت، الى كربلاء المقدسة و زار مقر عمليات الفرات الأوسط للحشد الشعبي، فيما اشاد بدور الحشد في معارك التحرير ضد داعش الاجرامي.وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى ان، وزير الدفاع نجاح الشمري وصل الى محافظة كربلاء المقدسة على رأس وفد من القادة العسكريين واجرى زيارة الى مقر

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير الدفاع يصل الى كربلاء و يزور مقر عمليات الفرات الأوسط للحشد الشعبي وكالة صدى الاعلام للانباء.

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