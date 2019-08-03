الصادرات التركية تحطم رقما قياسيا جديدا في الشهر الماضي

2019/08/03 | 11:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ازادت الصادرات التركية بـنسبة 8.32% وبلغت 15 مليار و958 مليون دولار، في تموز/يوليو الماضي.وأعلنت وزيرة التجارة روهصار بكجان، معطيات التجارة الخارجية، أمس

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