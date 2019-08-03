“بالفديو”.. تسجيل ثاني طالبة عراقية تحصل على “صفر” بجميع المواد الدراسية بالسادس الاعدادي

2019/08/03 | 11:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق تداولت مواقع التواصل الاجتماعي فديو، يبين حصول طالبة من بابل في السادس الاعدادي على صفر في جميع المواد الدراسية، وذلك بعد ايام من حدوث هذه الحالة مع الطالبة غفران من الانبار.

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