أجواء أقل حرارة بالعراق في الأيام المقبلة ..إليكم التفاصيل

2019/08/03 | 11:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقع المتنبئ الجوي، علي الموسوي، اليوم السبت، أن تشهد الأيام المقبلة انخفاضاً ملحوظاً في درجات الحرارة.وقال الموسوي في تصريح له ,إنه تشير أخر التوقعات في نماذج الطقس العالمية إلى انخفاض تدريجي وملموس على درجات الحرارة اعتباراً من اليوم، ولغاية فترة زمنية قد تصل إلى أسبوع أو أكثر بسبب نزول كتل هوائية معتدلة قادمة من …

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