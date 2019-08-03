نوري المالكي (وعازفة الكمان ) من يحاسب من ؟!!

2019/08/03 | 11:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:صلاح المعموري لا نعرف من اين نبدا ومن اي جهة نتقي الضربات في بلد اصبح عرضه للتناقضات والمهازل والفضائح والمنكرات حتى رتع الموت فيه وطاب له المقام فصرنا قصة على...أكمل القراءة ←

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