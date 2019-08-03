الدساتير..والقوانين ..هل يفهمها ..الحاكمون الظلمة…؟

2019/08/03 | 11:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:عبد الجبار العبيدي الدستور هو القانون الاعلى في البلاد الذي ينظم شكل الدولة ونظام الحكم فيها ومدى سلطتها أزاء الافراد وحقوقهم..ولا يجوز لاي فرد او سلطة اختراقه او تعطيل مواده...أكمل القراءة ←

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