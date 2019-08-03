أبعد من مضيق هرمز… أي مخرج من “الستاتيكو” الخطير؟

2019/08/03 | 11:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لا شيء يوحي أنّ إيران وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وروسيا والصين مستعدّة للتسليم بالواقع: الاتفاق النووي في حال موت سريري بعد الخروج الأميركي

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