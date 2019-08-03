إيران تنوي تدشين خطي سكك حديدية مع تركيا والعراق

2019/08/03 | 11:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مساعد شؤون المسافرين في شركة سكك الحديد الإيرانية، حسين مهدي، السبت، عن اعتزام بلاده تدشين خطي قطار بين طهران وأنقرة، وطهران

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