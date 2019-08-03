المنتجات النفطية تعلن عن خطتها لتجهيز المولدات بحصصها المخصصة من زيت الغاز لشهر آب

2019/08/03 | 11:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد … أعلنت شركة توزيع المنتجات النفطية عن الخطة الشهرية المتعلقة بتجهيز المولدات السكنية ومولدات دوائر الدولة والقطاع الخاص بمنتوج زيت الغاز لكافة المحافظات لشهر آب الجاري .وكشف مدير عام الشركة المهندس كاظم مسير في تصريح صحفي ,تابعته /بدر نيوز/ ” جهزنا المولدات السكنية في محافظات (النجف الأشرف – كربلاء المقدسة- البصرة […]

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