ديالى:اعتقال 13 مطلوبا بعمليات امنية متفرقة

2019/08/03 | 11:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة شرطة ديالى، السبت، اعتقال 13 مطلوبا بعمليات امنية في ديالى.وقال الناطق الرسمي باسم قيادة شرطة ديالى العميد غالب العطية في بيان وتلقته وكالة صدى، ان “مفارز من اقسام شرطة بعقوبة والخالص والمنصورية وفوج طوارئ ديالى الثاني ومفارز الامن الوطني ومفارز مكافحة اجرام خانقين تمكنت من القاء القبض على 13 مطلوبا من بينهم

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