عقوبات مالية أمريكية جديدة على روسيا

2019/08/03 | 11:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة ..فرضت الولايات المتحدة ،السبت، مجموعة جديدة من العقوبات على روسيا، على خلفيّة تسميم الجاسوس الروسي السابق سيرغي سكريبال في سالزبري البريطانيّة عام 2018.وقالت المتحدّثة باسم وزارة الخارجيّة الأمريكيّة مورغان أورتاغوس في بيان، إنّ واشنطن ستُعارض أيَّ مساعدة لموسكو “من جانب المؤسّسات الماليّة الدوليّة”، وستُقيّد وصول المصارف الأميركيّة إلى سوق الديون السياديّة الروسيّة، […]

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