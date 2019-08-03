2019/08/03 | 11:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

اكتمال وصول الحجاج العراقيين الى الديار المقدسة بعد هبوط أخر رحلة صباح اليوم في مطار جدة قادمة من مطار بغداد.

وقال مراسل "العهد نيوز،

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