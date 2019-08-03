ضبط معاملة كمركية مزورة لبضائع جلدية

2019/08/03 | 11:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – واسط

تمكنت هيئة المنافذ الحدودية، من ضبط معاملة كمركية منجزة من قبل مركز الكمرك تم التلاعب بوصف البضاعة وهروب سائقها مما سببت هدراً

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