محافظ بغداد: انجاز 41% من اعمال مستشفى الشعب

2019/08/03 | 11:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن محافظ بغداد المهندس فلاح الجزائري، السبت، عن انجاز 41% من اعمال مشروع مستشفى الشعب العام في منطقة البنوك، فيما لفت الى أن شهر ايلول المقبل سيشهد إكمال جميع الهيكل الانشائي للمستشفى واشار الجزائري خلال متابعته اعمال (الصب) لبناية الجراحية الى ان “تسريع وتيرة العمل لإنجاز المستشفى يندرج ضمن حملة خدمة بغداد شرف لنا ووفقا لخطة […]

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