2019/08/03 | 11:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خص الشاعر والكاتب المغترب فاضل البياتي (المستقلة) بقصيدة جديدة..ننشرها استجابة لطلبه..مُكابَداتُ رَجُلٌ شُجَاع * هذهِ لَيْسَتْ حِكايَةٌ لرَجُلٍ شُجاعٍ واحِدٍ وَحَسب، إنَما هيَ حِكايَةٌ لملايينٍ من العراقيّين الشجعانِ الأبرارِ مِن رِجالٍ وَنِساء.فأليكم أهديها ياأهلي العراقييّن الجَميلين الأُصلاء جَميعاً.بَينَ حِلٍّ وارْتِحَالٍ وبقُربٍ وافتِراقٍ كُنتَ، ولَم تَزَل قَمَرٌ غَنِيٌّ بالجَوًى مُفعَمٌ بالهَوَى، …

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