2019/08/03 | 11:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكعبي يطالب بإقامة نصب تذكاري للشهيد ماجد التميمي في قلب سنجار هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2019/08/03 | 11:52.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكعبي يطالب بإقامة نصب تذكاري للشهيد ماجد التميمي في قلب سنجار ) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكعبي يطالب بإقامة نصب تذكاري للشهيد ماجد التميمي في قلب سنجار ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).