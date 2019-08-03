2019/08/03 | 11:52

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الخارجية تكشف تفاصيل قمة العراق الثلاثية مع مصر والأردن غداً الاحد

السبت

03

أب

2019 :

11:30 am

31

كشفت وزارة الخارجية ، عن اجتماع مرتقب بين وزراء خارجية العراق

والاردن ومصر ، فيما سيناقش مكافحة الإرهاب والاستثمار ودعم العراق في

إعادة الإعمار. وقال المتحدث بإسم الوزارة احمد الصحاف ، إن اجتماعا ثلاثيّا على

مُستوى وزراء خارجيّة العراق والأردن ومصر سينعقد في بغداد بوزارة

الخارجيّة يوم غد الاحد ، مضيفا أن المُجتمِعين سيناقشون موضوعات

مكافحة الإرهاب، والاستثمار، ودعم العراق في إعادة الإعمار.

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