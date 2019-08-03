معلومات جديدة يكشفها العراق عن أسرى الكويت

2019/08/03 | 11:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وزارة الخارجية العراقية معلومات جديدة بشأن رفات مجموعة من الأسرى الكويتيين عثر عليها قبل عدة أشهر جنوبي العراق....

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