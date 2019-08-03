شرطة البصرة تتلقى نداءاً بتورط النائب فالح الخزعلي بتهريب النفط والتستر عن المطلوبين بجرائم قتل

2019/08/03 | 11:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / متابعة سكاي برس

اتهم قائد قوات الصدمة في البصرة، العقيد علي محسن مشاري المحمداوي، النائب فالح الخزعلي بالاشتراك بعمليات تهريب النفط ومنعه من القاء القبض على المهربين ومطلوبين بجرائم من بينها القتل .وقال المحمداوي في نداء وجهه لشرطة البصرة عبر (الجهاز اللاسلكي) : ان "النائب فالح الخزعلي يقوم...

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