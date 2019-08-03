عاصفة بلا إنذار… عملية “كاوبوي” استثنائية مدفوعة بــ”عقيدة باول”

2019/08/03 | 11:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بَدّل غزو العراق للكويت في الثاني من أغسطس (آب) 1990 العالم من حال إلى حال، وغَيّر من طبيعة الدور الأميركي في الشرق

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