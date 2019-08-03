2019/08/03 | 11:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ما هي "كذبة الحضانات" التي اختلقتها أمريكا لتحشيد العالم ضد العراق في حرب الخليج الثانية) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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