محافظ ميسان يبحث مع شركة سينوك استثمار وتشغيل مطار البتيرة

2019/08/03 | 11:56

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(المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..بحث محافظ ميسان علي دواي مع شركة سينوك الصينية المستثمرة لحقول نفط ميسان موضوع المنافع الاجتماعية واستثمار وتشغيل مطار البتيرة وزيادة عدد فرص العمل لابناء المحافظة.

وقال بيان عن مكتب المحافظ” ان دواي ترأس اجتماعا في مقر شركة سينوك لمناقشة مشاريع المنافع الاجتماعية وزيادة عدد فرص العمل لأبناء المحافظة”

واشار البيان الى مناقشة موضوع استثمار وتشغيل مطار البتيرة وتشغيل العمالة المحلية في أقسام ومواقع الشركة وزيادة عدد فرص العمل لأبناء المحافظة وأمور أخرى .



ونوقشت ابرز المشاكل والمعوقات في المحاور أعلاه .

ونقل عن المحافظ تأكيده مواصلة اللقاءات مع الجهات المعنية في وزارة النقل وسلطة الطيران المدني ووزارة النفط فيما يخص إنشاء مطار البتيرة الدولي، مثنيا على جهود كافة الإطراف في طريقة تشغيل العمالة المحلية .

واضاف تم مناقشة مشاريع المنافع الاجتماعية المتأخرة وضرورة سرعة استكمال إجراءات إحالتها إلى الشركات لغرض التنفيذ .

واوضح البيان الاتفاق على استمرار اللقاءات والاجتماعات الفنية والإدارية لتذليل تلك المعوقات .

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