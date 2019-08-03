2019/08/03 | 11:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( رئاسة البرلمان تطالب بإقامة نصب تذكاري للشهيد ماجد التميمي في قلب سنجار) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( رئاسة البرلمان تطالب بإقامة نصب تذكاري للشهيد ماجد التميمي في قلب سنجار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).