مدرب يشيد بأداء المنتخب الوطني: عندما تكتمل الصفوف سنكون اقوياء جداً

2019/08/03 | 11:56

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بغداد:سومر نيوز.

اشاد مدرب منتخب الناشئين والطلبة السابق، علي هادي، السبت، باداء المنتخب الوطني في بطولة غرب آسيا، مب...

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