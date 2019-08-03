سنجار تطالب البرلمان بان يكون الثالث من اب عطلة رسمية

2019/08/03 | 11:56

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بغداد:سومر نيوز

طالب قضاء سنجار، السبت، مجلس النواب بتشريع قانون يتضمن فيه اعتبار الثالث من اب عطلة رسمية في كل عام، مع...

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