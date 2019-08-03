استخراج رفات 171 ضحية كوردية من مقبرة السماوة

2019/08/03 | 11:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ انتهت اليوم السبت اعمال التنقيب واستخراج رفات الضحايا من المقبرة الجماعية في منطقة الشيخية ببادية السماوة في محافظة المثنى.

ونقل اعلام الاتحاد الوطني عن المتحدث باسم وزارة شؤون الشهداء والمؤنفلين في حكومة اقليم كوردستان فؤاد عثمان ان "اعمال التنقيب واستخراج رفات الشهداء من المقبرة الجماعية الاولى بمنطقة الشيخية في بادية السماوة انتهت، اليوم السبت، وتم استخراج رفاة 171 شهيدا من المقبرة الجماعية".

واضاف "بعد عطلة عيد الاضحى ستبدأ اعمال استخراج رفات باقي الشهداء من المقبرتين الثانية والثالثة في بادية السماوة".

وتابع عثمان "بعد فتح المقابر الجماعية سيتم نقل رفات الشهداء الى دائرة الطب العدلي في بغداد لاخذ عينات (D.N.A) منها وبعد ذلك سيتم اعادة رفات الشهداء الى اقليم كوردستان في مراسيم جماهيرية مهيبة".

واشار الى انه "هناك مقابر جماعية اخرى تم العثور عليها في بادية السماوة تضم رفات شهداء كورد اعدموا خلال فترة حكم النظام البعثي البائد".

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