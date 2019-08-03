2019/08/03 | 11:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطة برس أعلنت جماعة أنصار الله، عن استهدافها لمن وصفتهم بـ”مرتزقة سودانيين” بشمال غربي اليمن، مشيرة إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.وأوضح متحدث باسم القوات التابعة للحوثيين، العميد يحيى سريع، أن “14 سودانيا قتلوا وأصيب 9 آخرون بجروح إثر استهداف تجمعاتهم في معسكر مستحدث في الطينة غرب حيران قبالة جازان”، حسبما نقلت عنه

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مقتل وإصابة 23 عسكريا سودانيا على الحدود السعودية وكالة خطوة برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل وإصابة 23 عسكريا سودانيا على الحدود السعودية) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقتل وإصابة 23 عسكريا سودانيا على الحدود السعودية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).