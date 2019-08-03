English | كوردى

صحيفة أمريكية: ظريف تلقى دعوة للقاء ترامب في البيت الأبيض.. هذه شروط ايران


صحيفة أمريكية: ظريف تلقى دعوة للقاء ترامب في البيت الأبيض.. هذه شروط ايران
2019/08/03 | 11:57
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد اليوم- متابعة

أفادت صحيفة "نيويوركر" الأمريكية، بأن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف تلقى الشهر ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( صحيفة أمريكية: ظريف تلقى دعوة للقاء ترامب في البيت الأبيض.. هذه شروط ايران) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( صحيفة أمريكية: ظريف تلقى دعوة للقاء ترامب في البيت الأبيض.. هذه شروط ايران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).

كامل التفاصيل في: بغداد اليوم ✓
Sponsored Links

اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
بالفيديو والصور
الأكثر شيوعا