صحيفة أمريكية: ظريف تلقى دعوة للقاء ترامب في البيت الأبيض.. هذه شروط ايران

2019/08/03 | 11:57

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بغداد اليوم- متابعة

أفادت صحيفة "نيويوركر" الأمريكية، بأن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف تلقى الشهر ...





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