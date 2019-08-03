2019/08/03 | 12:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال المتحدث الرسمي باسم البعثة، حسن فهد الكناني، في تصريح اطلع عليه موقع "الغدير"، ان" البعثة فوجت 50 الف حاج عراقي برا وجوا على اكمل وجه ودون وجود معوقات، حيث تم بالتعاون مع الخطوط الجوية العراقية نقل نحو 26 الف حاج من مطارات ( بغداد – النجف – البصرة – أربيل – السليمانية) إلى مطاري المدينة المنورة وجدة".وأضاف، انه" بالرغم من ارتفاع أعداد حجاج العراق هذا العام بشكل غير مسبوق إلى ان البعثة وبفضل الخطط الرصينة التي تم وضعها وتظافر الجهود مع الجهات الساندة استطاعت تفويج كامل عدد الحجاج من دون تسجيل أي حادث عرضي يذكر".انتهى..م.م

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#الكعبة_تجمعنا| بعثة الحج العراقية تؤكد اكتمال وصول جميع الحجاج إلى الديار المقدسة ) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#الكعبة_تجمعنا| بعثة الحج العراقية تؤكد اكتمال وصول جميع الحجاج إلى الديار المقدسة ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغدير).