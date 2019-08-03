العراق يحدد تاريخ انعقاد اجتماعه بمصر والاردن

2019/08/03 | 12:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف في بيان حصل عليه موقع "الغدير"، انه" سينعقد الاجتماع الثلاثيّ على مُستوى وزراء خارجيّة العراق، والأردن، ومصر، وذلك في بغداد يوم الأحد المُوافِق الرابع من الشهر الجاري"، مبينة، انه" يُناقِش المُجتمِعون تعزيز العلاقات العربيّة، والتي تمثل هدفاً رئيساً في استراتيجية وزارة الخارجيّة، ولتنويع الشراكات، والدوائر الاقتصادية المُتعدِّدة التي تتيح الانفتاح على الآخر".واضاف، ان" دعم العراق في تثبيت الاستقرار، وتحقيق التنمية، وترسيخ التعاون، والعمل العربيّ المُشترَك، كما سيبحثون موضوعات مكافحة الإرهاب، والاستثمار عبر سلسلة اتفاقات، وتفاهمات تتضمّن التنسيق الاقتصاديّ، ودعم العراق في إعادة إعمار المناطق المُحرَّرة من سيطرة تنظيم داعش الإرهابيّ".واوضح، انه" سيتبادل المُجتمِعون الرُؤى، والأفكار حول أهمِّ القضايا ذات الاهتمام المُشترَك، وتقييم مُجمَل التطوُّرات الإقليميّة، وضرورة الدفع بمسيرة التضامُن العربيّ بما يُساهِم في تحقيق آمال شُعُوب البلدان الثلاثة بالتنمية، والازدهار".وتابع، انه" يُعبِّر هذا الاجتماع عن حرص البلدان الثلاثة على التشاور المُستمِرّ حول سُبُل تعزيز التعاون، والتوصُّل إلى تحقيق التكامل في شتى المجالات، والبناء على مُخرَجات القمة الثلاثـيَّة التي جرت في القاهرة بحُضُور رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، ورئيس جمهوريّة مصر العربيّة عبد الفتاح السيسي، وعاهل المملكة الأردنيّة الهاشميّة الملك عبد الله؛ لتحقيق الأهداف المُشترَكة".انتهى..م.م

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