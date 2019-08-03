2019/08/03 | 12:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عمليات بغداد تعلن نجاح الخطة الأمنية الخاصة بزيارة مرقد محمد الجواد

كلمة -

بغداد

أكدت قيادة عمليات بغداد، يوم السبت، نجاح الخطة الأمنية

الخاصة بذكرى استشهاد الإمام محمد الجواد تاسع أئمة

الشيعة.

وذكر بيان للقيادة اطلع عليه موقع كلمة الإخباري،

إنها "تعزي العالم الإسلامي والشعب العراقي بذكرى استشهاد الامام

محمد بن علي الجواد (عليه السلام)، وقد احيا المؤمنون هذه الذكرى

متوافدين على المرقد الشريف في مدينة الكاظمية المقدسة"، لافتاً الى

ان "القيادة أعدت خطة امنية خاصة بهذه المناسبة من اجل حماية

الزائرين المتوجهين صوب مدينة الكاظمية المقدسة، وقد تكللت

بالنجاح".

ووجهت القيادة بحسب البيان، "بالشكر والتقدير للقوات الأمنية

المنفذة للخطة، وللمواطنين وأصحاب المواكب، والزائرين لتعاونهم مع

القوات الأمنية والتزامهم بالوصايا والتعليمات الخاصة بالزيارة، كما

نخص بالشكر جميع الوزارات والدوائر الساندة، والمؤسسات الإعلامية

والقنوات الفضائية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عمليات بغداد تعلن نجاح الخطة الأمنية الخاصة بزيارة مرقد محمد الجواد) نشر أولاً على موقع (موقع كلمة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عمليات بغداد تعلن نجاح الخطة الأمنية الخاصة بزيارة مرقد محمد الجواد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موقع كلمة).