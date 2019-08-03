المنتجات النفطية تجهيز المولدات بحصصها المخصصة من زيت الغاز لشهر آب

2019/08/03 | 12:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركة توزيع المنتجات النفطية، السبت، تجهيز المولدات بحصصها المخصصة من زيت الغاز لشهر آب.

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