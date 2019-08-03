عبد المهدي يبحث مع مبعوث اردوغان توطيد العلاقات في ملف المياه وإنشاء شركات عراقية تركية داخل العراق

2019/08/03 | 12:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – الصباح الجديد استقبل رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي المبعوث الخاص للرئيس التركي بشأن المياه فيصل اوغلو والوفد المرافق له، الذي يضم عددا من اعضاء مجلس النواب التركي ، واكد عبد المهدي خلال اللقاء على اهمية العلاقات التي تربط البلدين والشعبين الصديقين، مبينا انها علاقات تأريخية وليس فقط علاقة دولتين متجاورتين.وذكر المكتب ...

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