بغداد تحتضن اجتماعاً ثلاثياً بين وزراء خارجيّة العراق والأردن ومصر

2019/08/03 | 12:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – الصباح الجديد اعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية، أحمد الصحَّاف، أن اجتماعاً ثلاثياً سيعقد بين وزراء خارجيّة العراق والأردن ومصر في العاصمة بغداد، يوم غدٍ الاحد.وقال الصحاف في بيان تلقت ” الصباح الجديد ” نسخة منه، إنه “سينعقد الاجتماع الثلاثيّ على مُستوى وزراء خارجيّة العراق، والأردن، ومصر وذلك في بغداد يوم الأحد المُوافِق ...

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