2019/08/03 | 12:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي ، اليوم السبت ، لتكثيف جهود جميع الجهات المعنية للاسراع في اعادة إعمار سنجار ، مطالب بإقامة نصب تذكاري في قلب سنجار للشهيد الطيار ماجد التميمي الذي أُستشهد خلال حادث تحطم طائرته الهليكوبتر أثناء عملية تحرير وإيصال المعونات للمنكوبين في الجبل.ونقل مكتب النائب الاول لرئيس

هناك تفاصيل اخرى بخصوص النائب الاول مجلس النواب يطالب بإقامة نصب تذكاري للشهيد ماجد التميمي في قلب سنجار وكالة صدى الاعلام للانباء.

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