صاروخ باليستي يمني يستهدف معسكر مستحدث للجيش السعودي قبالة نجران

2019/08/03 | 12:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت القوات المسلحة اليمنية، السبت، عن استهداف معسكر مستحدث للجيش السعودي ومرتزقته جنوبي سقام قبالة نجران.وقال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع في بيان، إن “القوة الصاروخية اطلقت صاروخا باليستيا نوع بدر F على معسكر مستحدث للجيش السعودي ومرتزقته جنوبي سقام قبالة نجران”، مؤكدا أن “الصاروخ قد أصاب هدفه بدقة عالية وسقط […]

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